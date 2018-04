Vertrauen in Schuldner: Immobilienbesitzer bekommen günstigere Kreditzinsen

Platz 10: Oberhausen

Käufer einer bestehenden Wohnung (kein Neubau) mit 80 Quadratmetern ersparen sich in Oberhausen vergleichsweise viel Miete. Als Selbstnutzer und bei einem zu 60 Prozent per Kredit finanzierten Kauf, kommen sie auf 4,7 Prozent Ertrag auf ihr Eigenkapital (im Sinne der so ersparten Miete, nach Abzug der dafür getragenen zusätzlichen Aufwendungen). Bezogen auf das Kapital inklusive Kredit bleiben noch 3,2 Prozent Ertrag. Der Kauf lohnt hier.

Bild: imago