Verwirrspiel Fondskosten Der zweifelhafte Nutzen von Depotkostenrechnern

Erfolgsabhängige Vergütungen können ebenfalls von der jeweiligen Fondsgesellschaft gesondert für jedes einzelne Produkt erhoben werden. Diese stellen gewissermaßen eine Prämie für die überdurchschnittliche Performance eines Fonds dar, worauf ihr englischer Name „performance fee“ bereits hindeutet. Gemessen wird sie an einem Vergleichsindex, den die Fondsgesellschaft in ihren Statuten bestimmt hat. Da die "performance fee" erst am Ende eines Abrechnungszeitraums berechnet werden kann, ist es nicht zuverlässig möglich, sie vorab in die Kalkulation der gesamten Kosten eines Fondsinvestments und ihren Einfluss auf die Rendite miteinzubeziehen.