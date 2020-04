Verwirrung Corona-Soforthilfen Solo-Selbständigen drohen Rückforderungen

Kein Wunder, dass sich Einzelunternehmer und Freiberufler wie etwa der Musikjournalist Bjørn Woll aus Köln fragen, welche Regelung nun gilt. „Ich hatte im März einen hundertprozentigen Verdienstausfall, alle Aufträge wurden kurzfristig gestoppt. Auch im April ist nicht viel los. Und was man in dem Job im Digitalen machen kann, ist alles nur Kleinkram. Davon kann man nicht leben“. Zunächst war er von der Soforthilfe begeistert. Seinen Antrag hatte er an einem Samstag gestellt, am Dienstag kam die Bewilligung, am Mittwoch war das Geld von der Landeskasse auf sein Konto überwiesen worden. „Das ging superschnell und ganz easy“, sagt er. Aber mit dem Geld verschwand auch die Information, die besagte, dass Solo-Selbständige mit der Soforthilfe ihr eigenes Gehalt bezahlen dürfen. Woll fragt sich, ob es nun eine Rolle spielt, wann der Antrag gestellt wurde. „Soll da nun eine Stichtagsregelung gelten? Ich warte nun auf Klärung und lebe von Ersparnissen. Zugleich beteilige ich mich an Online-Petitionen aus der Künstlerszene zu dieser Frage. Da haben die wenigsten Solo-Selbständigen ausreichende Rücklagen und bräuchten die Soforthilfe dringend zum Leben“, moniert Woll.