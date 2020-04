Verwirrung Corona-Soforthilfen Solo-Selbständigen drohen Rückforderungen

Im Rekordtempo haben sehr viele Selbständige und Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 15.000 Euro an Soforthilfen von den Landesbanken ausgezahlt bekommen. Damit sollen sie Zahlungsengpässe durch Auftragsschwund oder Geschäftsschließungen aufgrund der Coronakrise überbrücken können. Bereits 5,8 Milliarden Euro aus Bundesmitteln wurden ausgezahlt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der WirtschaftsWoche am Donnerstag mit. Hinzu kommen oft noch Soforthilfen der Bundesländer. Allein in NRW gab es bis zum vorübergehenden Auszahlungsstopp wegen Betrugsverdachts am vergangenen Donnerstag fast 364.000 Anträge auf Corona-Soforthilfen bewilligt. Der weitaus größte Anteil sei mit knapp 314.000 Antragstellern auf eine Zuschusssumme von 9000 Euro entfallen, die Solo-Selbständige und kleine Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern beantragen konnten. Knapp 3,2 Milliarden Euro seien als Soforthilfe ausgezahlt worden.