Von Schwankungen profitieren Welche Long- und Short-Investments sich für Privatanleger lohnen

"Wir sind derzeit marktneutral oder netto-short positioniert, so dass wir von der diesjährigen Rallye nicht profitieren konnten", räumt Heininger ein. Doch auch wenn sich der Carmignacc-Fonds in der jüngeren Vergangenheit eher schlecht entwickelt hat, könnte er schon recht bald wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. "Die Strategie hat sich nicht geändert und die zukünftige Performance wird vom Erfolg unserer Investment Cases abhängen, allerdings sehen wir derzeit viele spannende Chancen auf der Long- und Short-Seite.“ Die Kursentwicklung auf mittlere Sicht, also drei Jahre, kann sich jedenfalls sehen lassen.



Dagegen beweist der Fonds UBS Equity - European Opportunities Unconstrained (zu deutsch: uneingeschränkt) seine Stärken in der aktuell unsicheren und volatilen Börsenphase. Die Manager des Finanzprodukts, Maximilian Anderl und Jeremy Leung, sind auch weiter optimistisch für ihren Fonds und haben zentrale Anlagebereiche schon ausgemacht: „Wir sehen Aufwärtspotenzial für den IT-Sektor (Software) und Verlustrisiken für die Sektoren Industrie und zyklische Konsumgüter. Wir ziehen Versicherungen gegenüber Banken aufgrund der besseren und stabileren Renditen vor.“