Vor dem Halving Wie Anleger am fallenden Bitcoin-Kurs verdienen können

Eine weitere Möglichkeit für Privatanleger ist es, in Indexpapiere zu investieren, die auf fallende Kurse setzen – sogenannte inverse ETPs (Exchange Traded Products). Diese inversen Papiere bewegen sich quasi in die gegengesetzte Richtung des Bitcoin-Preises und eignen sich ebenfalls nur für sehr kurze Haltedauern. Sinkt also der Wert des Bitcoin wie vom Anleger erhofft, steigt der Wert des inversen ETP. Normalerweise verläuft die Veränderung proportional, aber auch hier gibt es Hebelprodukte. Hat ein inverser ETP zum Beispiel den Zusatz -2 im Namen, steigt sein Wert um das zweifache des Kursverlusts. Hierzulande können Anleger zum Beispiel in den 21Shares Short Bitcoin ETP investieren (CH0514065058).



