Vorlieben bei der Geldanlage Die große Mehrheit sieht Gold kritisch

Die US-Notenbank steht kurz davor, die Zinsen zu senken. Und die Europäische Zentralbank bereitet sich darauf vor, mehr billiges Geld in die Wirtschaft zu pumpen, damit die Wirtschaft in der EU nicht in ein Konjunkturtal stürzt. Die Folge: Festverzinste Geldanlagen werden sich bis auf weiteres kaum noch lohnen. Mehr Rendite gibt es nur gegen deutlich höheres Risiko in der Geldanlage.