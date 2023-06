Vorwurf der Steuerhinterziehung Warum Kryptoanleger bald Post vom Finanzamt bekommen könnten

Dazu zählt auch der Tausch in andere Kryptowährungen: Will ein Anleger etwa Gewinne aus einem Altcoin (so werden alle Alternativen zum Bitcoin bezeichnet) in Bitcoin wechseln oder andersherum, muss der Tausch ebenfalls in der Steuererklärung vermerkt werden, und zwar in der Anlage SO (für „sonstige Einkünfte“). Der Gewinn wird dann mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Hat ein Anleger beispielsweise Bitcoin beim Kurs von 20.000 Dollar gekauft und bei 25.000 verkauft, müsste er 5000 Euro mit seinem persönlichen Satz versteuern.