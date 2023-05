VW, Infineon und Co. Bei diesen Aktien gibt es ein China-Risiko

Im Reich der Mitte ist der Wohlstand in den vergangenen Jahren stark gewachsen Das kurbelte den Konsum an und ließ die Nachfrage nach Autos steigen, auch nach denen aus dem teureren Segment. Gut 68 Prozent der 16.000 Maybachs, also der profitablen Luxusmarke von Mercedes, wurden im vergangenen Jahr nach China verkauft.



In der Masse sind andere Hersteller aber noch abhängiger vom chinesischen Markt: BMW verkauft 21 Prozent seiner Autos dorthin, nur getoppt von VW. Im vergangenen Jahr lieferte Volkswagen 3,2 Millionen Fahrzeuge nach China; das entspricht einem Anteil von mehr als 38 Prozent. Die Wolfsburger wollen das Engagement in ihrem wichtigsten Einzelmarkt sogar ausbauen, um ihre Vormachtstellung dort zurückzuerobern. Die hat jüngst der chinesische Rivale BYD an sich gerissen.