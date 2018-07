Währung, Schulden, Konjunktur Chinas Optionen im Handelsstreit

Dieser Boom ist inzwischen vorbei. Selbst die offiziell gemeldeten Wachstumsraten fielen bis 2016 im Tief auf 6,7 Prozent, aktuell liegt die Rate bei 6,8 Prozent. Große Renditen sind seither in China nicht mehr zu holen. Die Immobilienpreise in den Metropolen sind überhitzt, die Festlandsbörsen haben den Crash von 2015 noch nicht verdaut. Chinesen haben zudem viele Kredite in Dollar aufgenommen, weil die Zinsen im Dollar-Raum niedriger waren als in Renminbi.