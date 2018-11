Währungen Franken, Euro und Dollar wandern in die Blockchain

Bislang haben rund 2100 Nutzer 26.000-mal Ethereum-Dollar-Tokens überwiesen. Der Euro stößt auf weniger Nachfrage, Etherscan listet lediglich 79 Überweisungen zwischen drei Nutzerkonten auf.



Doch nicht nur geringe Nachfrage ist ein Problem. So stabil wie erhofft sind die Tether-Münzen nicht. Immer wieder zweifeln Investoren daran, dass das Unternehmen für jede digitale Münze auch tatsächlich einen Dollar in ihrem Namen verwahrt. So wurden die USDT-Tokens im vergangenen Jahr mitunter mit einem Abschlag von zehn Prozent gegenüber dem Dollar gehandelt.



Bitcoin Suisse will mögliche Zweifel an seinem Crypto Franc gleich aus dem Weg räumen. Die Reserven für die Tokens würden vollständig in bar gehalten und monatlich vom Buchhalter Grant Thornton geprüft. Auch Tether veröffentlicht stets neue Berichte, die Investoren garantieren sollen, dass die digitalen Münzen mit echten Dollarnoten hinterlegt sind.