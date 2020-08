Währungspolitik „Der Euro ist keine Alternative zum Dollar“

Die jüngsten Schlagzeilen hatten es in sich: „Dollar im freien Fall!“ oder „Greenback als Weltwährung dem Untergang geweiht“, hieß es effekthascherisch in manchen Medien. Zuvor war der Dollarkurs auf ein Zweijahrestief gegenüber dem Euro gefallen.

Wie ist dieser Kursrutsch zu erklären? Als im März die Coronapandemie begann, zog der Dollarkurs angesichts des Geldstroms in als sicher betrachtete US-Schatzanleihen an – so wie er es traditionell zu Beginn jeder Krise tut. Im Mai bediente die als „Kreditgeber der letzten Instanz“ handelnde US-Notenbank Fed diese wahnwitzige Nachfrage nach Dollar, indem sie massenhaft Liquidität über den Finanzmärkten ausschüttete. Der Greenback gab daraufhin seine Gewinne wieder ab.