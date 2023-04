Wagnisfinanzierer „2023 wird ein guter Jahrgang für Silicon-Valley-Start-ups“

Wo ist es besonders schwierig, Anschlussfinanzierungen zu sichern?

Generell bei Unternehmen, die noch keine Umsätze haben. In der Hochphase von SPACs (börsennotierte Mantelgesellschaften, die Firmen aufkaufen – die Redaktion) in den Jahren 2020 und 2021 waren solche Firmen heiß begehrt. Sie hatten in vielen Fällen eine große Vision und versprachen Anlegern hohe Renditen, waren aber sehr kapitalintensiv und hatten teilweise doch eher fragwürdige Geschäftsmodelle. Also hohes Risiko. Solche Firmen haben es momentan schwierig.