Wagnisfinanzierer „2023 wird ein guter Jahrgang für Silicon-Valley-Start-ups“

Was halten Sie denn für interessant?

Jungunternehmen, die mit ihren Ideen vielleicht keine Schlagzeilen machen, dafür aber echte Probleme lösen. Ich denke da zum Beispiel an ein Start-up, dessen Technologie den Einsatz von Seltenen Erden in der Elektroautobranche signifikant reduzieren kann, ohne Einbußen bei Performance und Effizienz. Das Thema schauen wir uns gerade aktiv bei Hella Ventures an. Ein weiterer Favorit von mir ist Gecko Robotics aus Pittsburgh, dort bin ich persönlich investiert. Das Unternehmen entwickelt Roboter zum Inspizieren von Industrieanlagen, zum Beispiel in Gas- und Kohlekraftwerken. Darüber hinaus hat Gecko vor Kurzem einen Millionenauftrag vom US-Militär bekommen, die Silos für die nächste Generation von Nuklearraketen zu inspizieren.