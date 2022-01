Wagniskapitalgeber Einhorn-Börsengänge: Der Club der Milliardäre

Bei Private-Equity-Gesellschaften und anderen Kapitalgebern sitzt das Geld locker. Junge Firmen, vor allem aus dem prosperierenden Fintech-Sektor, freut’s: Wenn sie frisches Kapital benötigen, müssen sie nicht lange suchen – und schon gar nicht an die Börse gehen, wo sie strengen Berichtspflichten unterliegen. Aktienanleger haben derweil das Nachsehen. Die Flut privaten Geldes, kombiniert mit längeren Haltedauern, führt dazu, dass Unternehmen immer reifer an die Börse gebracht werden. „Wenn man in die Vergangenheit schaut, auf die Börsengänge der heute bekannten, großen Firmen wie Google, Amazon, Microsoft: Da wurde 99 Prozent der Wertsteigerung am Aktienmarkt vollzogen und nur ein Prozent im Venture-Capital-Markt“, sagt Erik Podzuweit, Gründer des digitalen Vermögensverwalters Scalable Capital, im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch. „Das hat sich stark gedreht.“