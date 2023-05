Warren Buffett Die Mühen der Buffett-Jünger und die nächste Berkshire Hathaway

Heiko Böhmer, Aktienstratege bei Shareholder Value Management in Frankfurt, war ebenfalls in Omaha und repräsentierte das Haus in diesem Jahr bei der Aktionärsversammlung. Ein paar Aktien haben die Frankfurter also noch behalten. Manche mussten sie wegen der fehlenden Nachhaltigkeitsbemühungen von Berkshire Hathaway aus Fonds verkaufen. Mit ihren vielen Ölbeteiligungen und einer schwachen Corporate Governance schneiden die Aktien in Nachhaltigkeitsanalysen schlecht ab. Und in puncto Nachhaltigkeit ist Buffett unnachgiebig. Hauptversammlungsvorschläge zu mehr Vielfalt in der Geschäftsführung und zum Treibhausgas-Ausstoß wurden auch dieses Jahr wieder abgelehnt.