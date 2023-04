Was sind ETFs? Exchange-Traded Funds einfach erklärt

ETFs sind so beliebt, weil sie günstig und unkompliziert zu kaufen sind. Dennoch sollten sich Anleger vor einem Investment klarmachen, in welche ETFs sie investieren und welche Vor- und Nachteile es gibt. Grundsätzlich gilt, dass ETFs ein passives Investment sind, denn der ETF folgt eins zu eins dem jeweiligen Basisindex, wählt also nicht besonders aussichtsreiche Wertpapiere daraus aus. Schon daraus folgt: ETFs sind nur so gut, wie der jeweilige Basisindex. Ein Investment in ETFs ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Geld langfristig angelegt wird.



