Webinar von Fidelity Besser investieren mit Sascha Lobo?

Sascha Lobo, der Mann mit dem Hahnenkamm, hat das Reden zu seinem Beruf gemacht – aber als Fondsmanager wäre er womöglich auch nicht übel. Dieser Schluss liegt jedenfalls nahe nach einem Auftritt des Autors und Vortragsredners Lobo bei einer Veranstaltung der Investmentgesellschaft Fidelity am Dienstag. Der Auftritt lief in etwa so ab: Lobo erklärte die Welt, und ein Fidelity-Fondsmanager nickte dazu. Investieren à la Lobo sähe demnach in etwa so aus: