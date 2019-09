Wechselkurs im Brexit-Chaos: Auf und Ab beim Pfund: Gut für Touristen, schwierig für Anleger

Leidtragende des Brexit-Chaos ist auch die britische Währung. Sie ist so volatil, dass sich Großanleger und Unternehmen längst vor den Schwankungen schützen und dazu Währungssicherungsgeschäfte abschließen. Nach Jahren, in denen das Pfund immer schwächer wurde, stellt sich jetzt aber wieder die Frage, wie es mit dem Pfund-Sterling weitergeht. Was erwartet Touristen aus dem Euroland, die einen Urlaub auf der Insel planen? Oder Eltern, deren Kinder ein Schuljahr in einem der beliebten britischen Internate verbringen möchten? Bei Preisen zwischen 9000 und 15.000 Pfund für einen von gleich drei Terms pro Schuljahr, lohnt es sich, die Währungsschwankungen im Blick zu behalten.