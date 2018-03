Moody's prüft Abstufung von RWE auf „Ramsch“

Angesichts der geplanten Zerschlagung des Energiekonzerns Innogy droht dem daran beteiligten Branchenriesen RWE ein Absinken der Kreditwürdigkeit in den „Ramsch“-Bereich. Man prüfe eine Senkung des Ratings, teilte Moody's, eine der weltweit führenden Ratingagenturen, am Mittwochabend mit. Derzeit liegt das Rating bei „Baa3“ - RWE gilt damit noch gerade so als für die sichere Geldanlage geeignet.