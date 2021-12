Weihnachtsgeschenk: Blume? Seltene Pflanzen als nachwachsendes Investment zu Weihnachten

Das waren nur einige Beispiele, die Auswahl an exotischen und seltenen Blumen ist endlos. Was fast alle gemeinsam haben: Sie sind anspruchsvoll. Es kommt auf den richtigen Standort, einen ausgewogenen Substratmix sowie die Wassermenge und Gießhäufigkeit an. Dann kommt noch Dünger hinzu, zum Teil Spezialdünger, meist von April bis Oktober, und einige Raritäten benötigen eine bestimmte Luftfeuchtigkeit. Also alles in allem ist es gar nicht mal so einfach, die nötigen Bedingungen herzustellen.