Weltsparen, Zinspilot und Co. „Bundesregierung tappt bei Zinsplattformen komplett im Dunkeln“

Nun stellt sich allerdings heraus, dass die Bundesregierung bisher ziemlich ahnungslos ist, was die Materie angeht. Etwa bei der Frage, wie viele Zinsplattformen es in Deutschland eigentlich gibt. Dazu lägen der Bundesregierung „keine gesicherten Zahlen vor“, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt. Das liege daran, so die Bundesregierung in ihrer Antwort, dass das Geschäft von Weltsparen und Co. nicht der Finanzaufsicht durch die BaFin unterliege.