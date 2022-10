Weltspartag 2022 „ETFs sind die Sparbücher des 21. Jahrhunderts“

Besonders gefragt bei Anlegern ist zudem ein Themen-ETF aus dem Bereich erneuerbare Energien. Auch Kryptowährungen fragen die Trade-Republic-Nutzer stark nach: Jeder Fünfte war oder ist in Bitcoin und Co. investiert. In welche Einzelaktien die Nutzer am stärksten investieren, will Trade Republic nicht verraten. Die Vorlieben änderten sich dynamisch, man wolle keine Nachahmer-Effekte erzeugen.