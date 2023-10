Weltspartag: Die fatale Schattenseite des Tagesgeld-Booms

Nur: Der Tagesgeld-Boom hat eine fatale Schattenseite. So schnell wie die Tagesgeldzinsen gestiegen sind, so schnell können sie auch wieder sinken. Für Sparer ist der Einlagenzins der EZB wichtig, der aktuell bei vier Prozent liegt. So viel bekommen Banken, wenn sie quasi über Nacht Geld bei der EZB parken. Noch sind Zinssenkungen in weiter Ferne. Doch die hohen Zinsen haben ein Ablaufdatum – und das wird all jene treffen, die ausschließlich auf Tagesgeld setzen.