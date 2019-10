In Deutschland akzeptieren mittlerweile sogar die ersten Straßenkünstler in der Fußgängerzone Kartenzahlung (in anderen Ländern schon länger). Und auch die ersten Stände auf Wochenmärkten nehmen Karten an.



Es ist ja auch so schön einfach. Bewährte Kartenlesegeräte in der Größe einer Ricola-Hustenbonbonschachtel gibt es schon für um die 25 Euro. Und jede Zahlung kostet dann den Verkäufer zwischen 0,95 Prozent (EC-Karte) und 2,75 Prozent (Kreditkarten) des Umsatzes. Die Geräte werden per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt, über die App wird der Betrag eingegeben, die Karte (oder das Handy) der Kunden wird ans Lesegerät gehalten, der Bon als E-Mail oder SMS verschickt oder mit dem angeschlossenen kleinen Thermo-Drucker (50 bis 120 Euro) ausgedruckt.