Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als es als rücksichtslose Unverschämtheit galt, ein Päckchen Kaugummi mit Karte zu bezahlen?



Oder fangen wir chronologisch an. Ich erinnere mich an die Achtzigerjahre. Wir waren mit der ganzen Familie bei Ikea. An der Kasse zückte meine Mutter ihr Heftchen mit den Eurocheques. Die musste sie mit Kugelschreiber ausfüllen und unterschreiben. Am Ende wollte die Kassiererin den Ausweis sehen. Meine Mutter legte ihren schwedischen Reisepass vor. Die Kassiererin sagte dann so etwas wie: „Oh, das muss aber ein deutscher Ausweis sein.“