Das Fischstäbchen vereint in sich so ziemlich alle akuten Krisen der Nordhalbkugel. Kein Wunder, dass es teurer wird. Dazu gleich mehr. Zumindest: Das Essen ist im Großen und Ganzen teurer geworden und wir preissensiblen Deutschen haben sofort reagiert:

Viele wechseln laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens POS-Pulse auf billigere Marken (warum eigentlich nicht schon früher? Zeigen doch Produkttests immer und immer wieder, dass billiger nicht gleich schlechter bedeutet. Okay, okay, das gilt nicht für alles, zum Beispiel eindeutig nicht für Käse, Pralinen und Blaubeeren).

Aber viele lassen die Finger auch gleich ganz von bislang so beliebten Lebensmitteln. Laut POS-Pulse sagen 52 Prozent der Befragten, dass sie jetzt weniger Fisch kaufen. Und wenn ich mir angucke, was mittlerweile alleine Lachs kostet, kann ich das sehr gut verstehen. Selbst, wenn das Geld dafür reichen würde: Wenn man weiß, dass es bislang deutlich billiger ging, krampft sich die Faust in der Tasche um die Kreditkarte.