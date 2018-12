Werthaltiges Schenken Gold unterm Weihnachtsbaum – eine glänzende Idee?

Echtes, reines Gold fasziniert die Menschen seit tausenden Jahren: Es ist unvergänglich, nicht reproduzierbar, edel und schon in kleinen Mengen sehr werthaltig. Eine einzige Goldmünze mit einer Feinunze reinem Gold – also 31,1 Gramm 999er Gold – hat aktuell einen Wert von 1100 Euro. Er liegt an diesem Donnerstag damit übrigens 1,4 Prozent höher als am Vortag. Die WirtschaftsWoche hatte ihn ihrer Titelgeschichte vom 14. Dezember Gold als Schutz vor den zahlreichen Risiken am Finanzmarkt für die Geldanlage empfohlen.