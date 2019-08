Whisky: „Brennen macht 40 Prozent des Aromas“

Was machen Sie anders als die schottischen Brennereien?

Anders als viele schottische Whisky-Macher glauben wir, dass 40 Prozent des Aromas bereits beim Brennen entsteht. Wir setzen in der Produktion ausschließlich Anlagen ein, die in Deutschland gebaut werden. Mit ihnen können wir den Brennprozess so steuern, dass bereits nach drei Jahren Lagerzeit ein Whisky entsteht, der bei Blindverkostungen auf acht Jahre geschätzt wird. Wir verkürzen also die Lagerzeit, bei besserer Qualität. Betriebe in Schottland holen sich mittlerweile diese Technik vermehrt aus Deutschland.