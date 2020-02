Nicht zu unterschätzen ist die Ungewissheit. Die Frage „Wo stehen wir jetzt beim Coronavirus?“ muss beantwortet werden: Wir wissen es nicht. Die Zahlen deuten auf eine Plateaubildung der neu Erkrankten in China hin, ein gutes Zeichen. Die Anpassung der Definition der Kriterien gegen Ende vergangener Woche in der Provinz Hubei auf den chinesischen Standard erhöhte die Zahl der Krankheitsfälle an diesem einem Tag um ein Viertel und stellte die Verlässlichkeit der Zeitreihe in Frage. Ungereimtheiten bleiben, wie diese, dass in Europa schon jetzt mehr Fälle aufgetreten sind als in der ganzen SARS-Periode, dass aber in einigen bevölkerungsreichen asiatischen Regionen offiziell gar keine zu verzeichnen sind, während Vietnam erstmals eine Kleinstadt mit zehntausend Einwohnern unter Quarantäne stellte, als erstes Land außerhalb Chinas.