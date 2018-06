WirtschaftsWocheClub-Gespräch Geldanlage: „Der Boom ging an vielen Aktien vorbei“

Wie finden Sie die?

Boydak: Die Börse lebt in der Zukunft und auch Unternehmen werden an dem gemessen, was sie zukünftig erwirtschaften. Hier können die Meinungen schon einmal unterschiedlich sein und so Ineffizienzen im Markt entstehen. Wir schauen vor allem auch in der zweiten und dritten Reihe genau hin, dort wo die großen Börsenscheinwerfer nicht immer hinleuchten. Dazu haben wir unter anderem eine interne Datenbank mit über 3000 Unternehmen aufgebaut die wir ständig beobachten. Außerdem treffen wir mehr als 500 Unternehmen pro Jahr. Wir betreiben also wirklich noch Primärrecherche. Was die Europäische Zentralbank macht, ist für uns daher nur indirekt interessant.