WirtschaftsWocheClub-Gespräch Geldanlage „Der Boom ging an vielen Aktien vorbei“

Was sind die interessanten Stories, aus denen sich an der Börse noch Honig saugen lässt?

Vasiljevic: Wir sehen in Japan viele gute Unternehmen, sie sind wenig verschuldet, halten viel Geld flüssig und können es ausschütten oder investieren. Sie arbeiten auch nicht an Kapazitätsgrenzen wie manche US-Unternehmen. Außerdem sehen wir bei Schwellenländern noch Aufholpotenzial. In den USA gibt es auch im IT-Segment bei Speicherplatzanbietern interessante Unternehmen. Speicherplatz war früher ein zyklisches Geschäft, heute steckt in jeder Küchenmaschine ein Speicher. Die Branche wird noch als zyklisch bewertet, ist es aber nicht mehr. Solche Veränderungen kann man am Aktienmarkt nutzen.