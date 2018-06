WirtschaftsWocheClub-Gespräch Geldanlage „Der Boom ging an vielen Aktien vorbei“

Herr Boydak, ihr Partner, Christoph Bruns hat seinen Sitz in den USA. Was hören Sie von ihm zum Markt dort?

Boydak: Die Amerikaner haben eine bessere Aktienkultur und sind näher am Kapitalmarkt, die US-Aktien sind deshalb auch tendenziell teurer. Wir sind in Europa Spielball der Amerikaner, weil sie schnell Geld aus Europa abziehen. Die USA aber laufen, auch die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Steuerreform hat einen Impuls gegeben. Uns finden sie nicht bei Netflix oder Tesla, wir sind eher in der dritten Reihe, wo die Scheinwerfer nicht leuchten. Weil wir bei Loys antizyklisch investieren, gehen wir lieber dorthin, wo die Rücksetzer höher sind und deshalb sind wir eher in Europa übergewichtet. Ein Wert den wir länger gehalten haben, jetzt aber gerade verkauft haben, ist der größter Eierhersteller in den USA, Cal-Main Foods. Wenn die Vogelgrippe ausbricht, steigen die Eierpreise. Eier können kaum im Essen ersetzt werden und daher ist der Effekt groß. Kürzlich haben wir ein Unternehmen getroffen, Maple Leaf, ein kanadischer Hersteller für Frühstücksspeck und Aufschnitt, er hat gerade Probleme, beliefert aber Märkte in denen der Verzehr von Schweinefleisch noch steigt.