WiWo Coach Annika Peters „Zu mir kommen viele Frauen, die mit Ende 30 noch kein eigenes Konto haben“

Sie hatten ja gesagt, dass Frauen risikoscheu wären und mehr Sicherheit bei der Geldanlage wollten. Wie kann man denn ein Portfolio absichern oder relativ sicher anlegen?

Ist Sicherheit, das Geld auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto zu haben und keinen Wert zu verlieren – also, dass das Geld nicht weniger wird? Das ist eigentlich keine Sicherheit, denn es wird ja immer weniger wert durch die Inflation. Oder ist Sicherheit eine Rendite in Mindesthöhe der Inflation nach Kosten und Steuern? Das ist heutzutage die eigentliche Herausforderung, und deswegen würde ich erstmal herausarbeiten: Was ist denn für Sie Sicherheit? Mit wie viel Schwankung könnten Sie umgehen? Darauf basierend muss ich dann ein Portfolio aufstellen, das eine gewisse Aktienquote hat. Wenn ich sage: Ich bin risikobereit, ich habe einen langfristigen Anlagehorizont, dann kann ich wirklich in Aktien investieren, auch zu 100 Prozent, gerade für Sparpläne. Wenn ich aber sage: Ich brauche das Geld in drei bis fünf Jahren, ich möchte dann vielleicht eine Immobilie kaufen, umziehen oder ein Sabbatical machen, dann würde ich eine Aktienquote von 30 bis 35 Prozent empfehlen. Dann muss ich in solchen Marktphasen wie jetzt mit Schwankungen von maximal 15 Prozent rechnen, kann aber noch eine Rendite von zwei bis drei Prozent erwirtschaften – besser als das Tagesgeldkonto. Und danach muss ich die Anlagestrategie bestimmen: Danach, wie lang ist der Anlagehorizont ist. Nicht danach, was die gefühlte Sicherheit ist.



Das Gespräch wurde am 27. April 2022 live auf Instagram geführt und im Nachhinein verschriftlicht. Das Original-Video können Sie sich hier ansehen.



