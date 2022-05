WiWo Coach Annika Peters „Zu mir kommen viele Frauen, die mit Ende 30 noch kein eigenes Konto haben“

Wie könnte denn gerade ein gut und solide aufgebautes Portfolio aussehen – ohne Handtasche?

Es sollte verschiedene Anlageklassen enthalten. Da muss ich mir die einzelnen Anlageklassen erst mal anschauen. Ganz grundsätzlich können wir unterscheiden zwischen Geldwerten und Sachwerten. Zu den Geldwerten zählen zum Beispiel das Tagesgeldkonto und festverzinsliche Wertpapiere, also Anleihen. Zu den Sachwerten gehören ganz klar Immobilien, Rohstoffe und Aktien. Häufig höre ich, dass ETF eine Anlageklasse sind. Das ist nicht der Fall. Also hier muss man ganz klar unterscheiden: ETF sind eine Anlagelösung, über die ich in verschiedene Anlageklassen, zum Beispiel Aktien, investieren kann. Ich bin der Meinung, heutzutage sollte man kein Anlageportfolio mehr haben, in dem Aktien fehlen. Denn es ist die einzige Möglichkeit, über die man heute noch breit gestreut Rendite erzielen kann. Das geht mit dem Tagesgeldkonto oder Bundesanleihen nicht mehr. Und deswegen gehören Aktien in eine Anlagestrategie mit rein. Immer so, dass es zu meinen Anlagezielen, zu meinem Anlagehorizont und zu meiner Risikobereitschaft passt.



Das ist jetzt aber ein Portfolio, das man genauso auch jedem Mann empfehlen könnte, oder?

Man braucht keine speziellen Produkte für Frauen. Auch ETFs, die explizit in Unternehmen mit Frauen investieren, sind ein Markt, der auf dieses Thema abzielen soll. Aber eigentlich braucht es das nicht. Wir brauchen keine anderen Anlageprodukte, wir brauchen vielleicht eine andere Ansprache. Wir tauschen uns anders über Geldanlagen aus und für uns sind andere Themen wichtig. Meine Erfahrung zeigt auch, dass das Thema „nachhaltig investieren“ für Frauen meistens deutlich interessanter und wichtiger ist als für Männer. Aber andere Produkte braucht es nicht.