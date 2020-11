WiWo-Expertentalk Wie werde ich reich?

Letztlich seien ETFs nur eine Verpackung, so Friess. Entscheidend sei: „Was ist drin?“ Bei einem ETF auf einen Aktienindex seien das eben Aktien, also unternehmerische Beteiligungen. „Da muss ich mich fragen, will ich in Aktien investieren? Glaube ich an die weitere Entwicklung unserer Wirtschaft, an die Unternehmungen.“ Er selbst sei absoluter Fan davon. „Ich glaube, dass ein Unternehmen das Gebilde ist, das sich am besten auf Entwicklungen und Veränderungen einstellen kann. Wenn ich Kapital mit einem Horizont von zehn Jahren oder länger aufbaue, kommt man aus meiner Sicht an der Aktie nicht vorbei.“