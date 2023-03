WiWo-Ranking: Die besten Geldmanager Warum die Top-Vermögensverwalter schwächeln

Anleger, die Zeit haben und das Geld nicht benötigen, warten einfach ab, das die Unternehmen die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Der ebenfalls in den Vorjahren oft unter den Top-20 platzierte Acatis FairValue Modulor, der nachhaltig anlegt und für etwas risikoscheuere Anleger gemacht ist, verfehlte die Top-Ränge knapp. Für den Vorjahressieger der Kategorie „Dynamisch“ reichte es in diesem Jahr nur für Platz 24. Jedes Jahr werden die Karten neu gemischt. Mit einem Plus von vier Prozent in den ersten zwei Monaten dieses Jahres sieht es wieder gut aus. Vielleicht folgt hier im nächsten Jahr also wieder eine Erfolgsgeschichte.



