WiWo-Ranking: Die besten Geldmanager Warum die Top-Vermögensverwalter schwächeln

Derartige Fonds-Tranchen tragen im Namen die Bezeichnung SICAV (société d'investissement à capital variable). An der in Luxemburg üblichen Aktiengesellschaft für Fonds können sich immer neue Aktionäre beteiligen. Und sie bekommen alljährlich eine Einladung zu einem Treffen in Luxemburg mit dem Verwaltungsrat der Flossbach-SICAV. Der von Bert Flossbach gemanagte Fonds verlor 2022 nach einigen guten Jahren insgesamt 12,5 Prozent. Ein Plus von zwei Prozent in diesem Jahr brachte zumindest schon mal eine kleine Erholung.