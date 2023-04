WiWo-Vergleich Die besten Robo-Advisor mit Sparplan

Das scheint immer mehr Anleger zu überzeugen. Vor allem die Sparpläne kommen extrem gut an. Schließlich können Anleger so mit sehr geringen Summen von der professionellen Vermögensverwaltung profitieren. Schon mit wenigen Euro geht es los. „Sparpläne werden sehr stark nachgefragt“, bestätigt auch Martin Daut, Chief Executive Officer von Quirion. „Von unseren rund 64.000 Kunden haben 55 Prozent auch mindestens einen Sparplan.“ Vor allem junge Anleger nutzen das Angebot. Bei Quirion läuft auf 70 Prozent der Minderjährigen-Konten auch ein Sparplan. Bei den 30- bis 39-Jährigen liegt die Quote sogar bei 72 Prozent. „Ein Sparplan wird also anscheinend für genau das genutzt, für das er prädestiniert ist: den langfristigen Vermögenaufbau“, so Daut.