Wohnungsbau-Genossenschaften Gib Zinsen, Genosse!

Das Bild kann sich ändern; die Genossenschaften laufen mit ihren Zinsanhebungen der Bankenbranche oft hinterher. Der Gang zur Genossenschaft lohnt sich zumindest jetzt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Wenn die regionalen Geldhäuser zu den Zins-Nieten gehören, die Genossen hingegen zur Angebotsspitze. Wenn die Sparsumme so groß ist, dass das Eintrittsgeld durch die Zinserträge zügig kompensiert wird – oder wenn erst gar kein Eintrittsgeld fällig wird. Wenn als Alternative zu Regionalbanken keine zinsstarken Direktbanken oder Onlinebroker in Frage kommen. Und natürlich: Wenn Sparer zugleich auch Interesse an einer Genossenschaftswohnung haben.



Lesen Sie auch: Trade Republic vs. Scalable: Welcher Neobroker bringt Zinsjägern mehr?