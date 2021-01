Zahlen für 2020 Goldpreis mit Rekord, Nachfrage im Tief – wie geht das?

Street geht davon aus, dass eine Reihe von Faktoren, die 2020 die Investmentnachfrage nach Gold getrieben haben, auch noch 2021 wirken werden. „Insgesamt erwarten wir, dass die Effekte der Pandemie wahrscheinlich noch im ersten Quartal 2021 nachhallen, möglicherweise auch darüber hinaus.“ Es sei davon auszugehen, dass auch weiterhin großer Bedarf an Absicherungsgeschäften bestünde und eine im Niedrigzinsumfeld weiterwachsende Geldmenge zu inflationärem Druck führe. Zudem dürfte es aufgrund der hohen Bewertungen an den Börsen zu starken Schwankungen und deutlichen Rückschlägen kommen. „Gold hat sich historisch betrachtet inmitten von Rückschlägen am Aktienmarkt ebenso gut entwickelt wie in Zeiten der Inflation“, sagt Street. „Deshalb glauben wir, dass Gold in 2021 eine positive, wenn auch etwas gedämpfte Preisentwicklung bevorsteht.“



