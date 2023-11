Zinsen Mit diesen drei Auswegen entkommen ING-Kunden der Tagesgeld-Flaute

Achtung: Beim Kauf von Anleihen und anderen Wertpapieren fallen Kosten an. Bei jedem Kauf müssen ING-Kunden eine Orderprovision von 4,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Kurswert zahlen, maximal 69 Euro. Beim Kauf einer Anleihe für 1000 Euro fallen also zunächst 7,40 Euro Gebühren an. Das sind 0,74 Prozent der Investitionssumme.