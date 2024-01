Zinseszinsrechner online Wie Sie Zinseszinserträge auf Ihr Kapital errechnen können

Möchten Sie vom Zinseszinseffekt profitieren, benötigen Sie also ein hinreichend hohes Anfangskapital, das möglichst unangetastet bleibt, damit entsprechende Zinserträge generiert werden können. Das schließt Sparer mit sehr geringen Ersparnissen aus, beziehungsweise sorgt dafür, dass diese für diese Art der Geldvermehrung weniger prädestiniert sind. Nur ein allgemein hohes Zinsniveau verspricht zudem größere Erfolge. Anleger stehen also in einer gewissen Abhängigkeit zu Banken und deren Zinspolitik.