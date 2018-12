Zinshäuser In sieben Schritten zum Profi-Vermieter

Ob ein Zinshaus ins Portfolio passt, hängt auch davon ab, wie lange der Anleger das Objekt halten will. Wer spekuliert, will das Zinshaus nach Ablauf der steuerlichen Frist von zehn Jahren wieder veräußern. Solche Anleger sollten in Städten mit hoher wirtschaftlicher Dynamik und in erstklassigen Lagen suchen. Sie können auch zu Vervielfältigern von mehr als dem 30-Fachen investieren. Andere Anleger wollen die Immobilie an Angehörige vererben. Für sie sind die laufenden Einnahmen wichtiger. Sie können auch in zweitklassigen Lagen in weniger prosperierenden Städten investieren. Der Vervielfältiger sollte für sie deutlich unter 30 liegen, um die Mietrendite hoch zu halten.