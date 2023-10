Zinspapiere Bis zu 5,6 Prozent Rendite: Mit diesen Anleihen sichern sich Anleger hohe Zinsen

Mehr drin ist bei Unternehmensanleihen, auch mit solider Bonität. Amundi bietet zum Beispiel einen Anleihe-ETF für Unternehmen aus der Finanzbranche und der Industrie an (LU1681040900), in dem beispielsweise das Telekommunikationsunternehmen AT&T und die Investmentbank Morgan Stanley vertreten sind. Insgesamt umfasst der ETF 250 Werte, deren größte Positionen mit jeweils etwa einem Prozent überschaubar gewichtet sind. Der ETF ist thesaurierend, Kapitalerträge werden also direkt wieder reinvestiert. Seit Jahresbeginn konnten sich Anleger hier über eine gute Performance freuen: Mit einem Kursplus von 6,5 Prozent schneidet der ETF besser ab als der Dax (plus 4,5 Prozent).