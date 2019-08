Zinsvergleich Die besten Konditionen für Tages- und Festgeld

Bei der Renault Bank direkt gibt es für drei Monate 0,7 Prozent, später dann 0,35 Prozent. Diese Angebote richten sich an Neukunden. „Ob es Sinn macht, zeitlich befristete Angebote wahrzunehmen, hängt davon ab, ob man den Aufwand für den Mehrertrag als sinnvoll erachtet“, sagt Bettina Bißwanger, Expertin für Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Vor Kontoeröffnung bei Tagesgeldkonten sollte man auf jeden Fall zunächst prüfen, wie der Zinssatz für Bestandskunden bei der Bank ist.“ Ist dieser bereits deutlich geringer ausgewiesen, macht ein Wechsel für wenige Monate kaum einen finanziellen Unterschied. „Die Advanzia Bank und die Renault Bank direkt sind aber auch später eine vergleichsweise gute Wahl“, so Herbst. Zinsen in ähnlicher Höhe bieten die Ikano Bank, die Akbank, die Merkus Bank, die PrivatBank 1891 und die RaboDirect.