Zinsvergleich Die besten Autokredite

Benziner oder doch schon ein elektrischer Antrieb? Oder lieber ein Hybrid? Und die Ausstattung? Die Sicherheitspakete sind für viele Standard, ein bisschen Luxus darf es dann aber noch sein. Und schon ist der fahrbare Untersatz eine ziemlich kostspielige Anschaffung. Kein Wunder, dass rund 36 Prozent aller privaten Autos in Deutschland per Kredit oder Leasing finanziert werden. Das ist das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung des Bankenfachverbandes zur Konsum- und Kfz-Finanzierung privater Haushalte in Deutschland aus dem Jahr 2020. Bei Neuwagen liegt der Finanzierungsanteil bei etwa 46 Prozent, bei Gebrauchtwagen sind es gut 27 Prozent.