Zinsvergleich Die günstigsten Ratenkredite

Übereilt müssen Verbraucher übrigens keinen Kredit abschließen. Dass die Ratenkreditzinsen in den kommenden Monaten steigen, glaubt der FMH-Experte nicht. Es könne aber durchaus sein, dass die Banken etwas mehr Risikovorsorge betreiben würden aufgrund möglicher leicht steigender Arbeitslosigkeit infolge der Coronakrise. „Dann werden bestimmt einige Banken auch stärker auf Marge achten“, so Herbst. „Aber eine Zinserhöhung von 0,5 Prozent und mehr sehe ich in den nächsten sechs Monaten nicht.“