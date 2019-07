Zinsvergleich Das sind die günstigsten Ratenkredite

Am stärksten nachgefragt wurden erneut Darlehen mit einer Kreditsumme von mehr als 10.000 Euro. Rund 39 Prozent aller 2018 neu abgeschlossenen Kredite fielen in diese Kategorie. Die aufgenommene Summe erhöhte sich im Schnitt um 8,5 Prozent auf 11.140 Euro. Ein Grund dafür könnte das Zinstief sein: Für die gleiche monatliche Belastung leihen sich Verbraucher mehr Geld. Apropos Zinsen: „Viel Luft nach unten ist nicht mehr, aber immer mehr Institute bieten Kredite um drei Prozent an“, sagt Herbst. „Günstigere Angebote gibt es nur selten und wenn, dann sind es in der Regel befristete Sonderaktionen.“