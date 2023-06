Zinswende Die Tagesgeldabzocke ist ein Affront für Verbraucher

Noch immer gibt es bei rund jeder vierten Bank überhaupt nichts fürs Tagesgeld – und das, obwohl die Europäische Zentralbank die Zinsen immer weiter anhebt. Am vergangenen Donnerstag erhöhte sie den Einlagenzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent. So viel bekommen Banken, wenn sie quasi über Nacht Geld bei der Zentralbank parken. Die Institute verdienen also wieder an der Zinswende. Doch viele lassen ihre Kunden daran nicht teilhaben.